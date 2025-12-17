Форма поиска по сайту

17 декабря, 11:48

Экспортеры Москвы назвали ОАЭ и КНР приоритетными странами для продвижения

Фото: пресс-служба департамента предпринимательства и инновационного развития города Москвы

На сайте столичной программы Made in Moscow завершилось голосование за международные отраслевые события, в которых московские экспортеры хотели бы поучаствовать в 2026 году. Самыми популярными направлениями для продвижения стали ОАЭ, Китай, Индия и Казахстан, сообщила заммэра Наталья Сергунина.

По ее словам, интерес у компаний также вызвали страны Африки. По результатам проведенного опроса будет составлен план деловых мероприятий на 2026 год.

В ходе голосования предприниматели могли выбрать из 229 иностранных выставок или предложить свои варианты. Перечень включал мероприятия для представителей 11 отраслей, в том числе IT-компаний, креативного бизнеса и производителей оборудования.

Город возьмет на себя аренду площадки, застройку и оформление коллективного стенда Made in Moscow, а также проведение встреч с потенциальными партнерами, расходы на услуги переводчика и другие траты.

Москва оказывает столичным экспортерам полный спектр поддержки – от проведения аналитических исследований перспективных рынков сбыта до организации участия в международных бизнес-миссиях и выставках. Это дает возможность компаниям быстрее выходить на новые рынки и заключать международные контракты, сказал заммэра по вопросам транспорта и промышленности Максим Ликсутов.

Первая делегация при поддержке Московского экспортного центра уже готовится посетить январскую международную выставку пищевой продукции GulFood в ОАЭ. Столичные бренды будут там представлены в четвертый раз. В прошлые годы они заключили там 36 экспортных соглашений на сумму более 2 миллиардов рублей.

Кроме того, в начале 2026 года планируется мероприятие под названием "Иннопром. Саудовская Аравия". Выезд для московских компаний организует центр "Моспром".

С января 2025 года столичные видеоигровые студии поучаствовали в восьми зарубежных деловых миссиях. Итогами их визитов стали 36 экспортных контрактов, общая сумма заключенных сделок превысила миллиард рублей. Поездки для представителей игровой индустрии организовали в рамках программы Moscow Game Export.

Собянин: Москва помогает предприятиям представлять себя на ключевых рынках мира

