Столичные видеоигры выйдут на рынки Китая, Индии и ОАЭ

Фото: пресс-служба Депкульта

С московскими видеоиграми познакомятся пользователи из Китая, Индии, Египта и Объединенных Арабских Эмиратов (ОАЭ), сообщила заммэра Наталья Сергунина.

По ее словам, с начала года столичные видеоигровые студии приняли участие в 8 зарубежных деловых миссиях. Итогами визитов стали 36 экспортных контрактов, а общая сумма заключенных сделок превысила миллиард рублей. Кроме того, как отметила Сергунина, несколько проектов еще находятся на стадии обсуждения.

В качестве примера она привела столичную компанию, договорившуюся о тестировании и продвижении VR-продукта, объединяющего механики популярных мобильных, настольных и компьютерных игр. Распространять его планируется в регионе MENA – страны Магриба и Ближнего Востока.

Сергунина подчеркнула, что партнеры из ОАЭ приобрели права на издание симулятора, позволяющего попробовать себя в роли дизайнера интерьеров. В то же время на китайский рынок выйдут два проекта: командно-тактическая игра и магическое приключение с элементами головоломки.

Кроме того, московские разработчики будут участвовать в создании интерактивного туристического контента для национальных парков и культурных маршрутов Индонезии.

Бизнес-миссии для представителей игровой индустрии были организованы в рамках программы Moscow Game Export. Она является частью экосистемы Московского кластера видеоигр и анимации, который начал работу в ноябре на площадке инновационного центра "Сколково".

Кластер объединяет полный цикл создания контента и предлагает различные формы поддержки – от обучения до продвижения проектов на российском и международном рынках.

В начале декабря сообщалось, что Московский кластер видеоигр и анимации отработал первую неделю. Свои офисы в нем разместили 20 компаний-резидентов. По словам главы департамента культуры Алексея Фурсина, всего резидентами стала 41 компания.