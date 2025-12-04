Форма поиска по сайту

04 декабря, 14:04

Технологии

Резиденты Московского кластера видеоигр могут получить налоговые льготы

Фото: пресс-служба департамента культуры города Москвы

Компании, которые станут участниками Московского кластера видеоигр и анимации, могут претендовать на льготные условия. Об этом сообщает Агентство "Москва" со ссылкой на генерального директора Terrabyte Games Виктора Звягинского.

"Кластер дает нам возможность расширять бизнес за счет льготных помещений и привлекать больше специалистов, чтобы выпускать больше качественных игр. Мы рассчитываем уже через год показать здесь несколько новых проектов", – рассказал он.

По словам Звягинского, кластер дает возможность разработчикам поддерживать контакты друг с другом и запускать совместные проекты. Он выразил уверенность, что в ближайшие годы эта площадка послужит толчком для развития новых крупных компаний.

Отмечается, что резидентам кластера будут предоставлены льготная аренда, доступ к современной инфраструктуре, программам акселерации и международного продвижения. Льготы от фонда "Сколково", на которые смогут претендовать резиденты, подразумевают нулевую ставку налогов на прибыль и имущество, возмещение таможенных пошлин, освобождение от НДС.

Также компании будут получать помощь в продвижении в том числе на международных площадках. В 2026 году планируются бизнес-миссии в Китай, Индонезию и другие страны Азиатско-Тихоокеанского региона. Проект реализуется Агентством креативных индустрий Москвы.

Кластер видеоигр и анимации является первой очередью крупного проекта. Вторая очередь в "Сколкове" должна открыться в 2026 году. Там будет находиться инфраструктура для разработчиков в сфере медиа и анимации: зона тестирования оборудования, центр обработки данных, студия виртуального продакшена. Там же разместятся офисы. Совокупная площадь кластера составит 129 тысяч квадратных метров.

На открытии первой очереди креативного кластера Сергей Собянин отмечал, что в столице есть большой потенциал для создания собственной индустрии видеоигр. Он подчеркнул, что в Москве находится "все первоклассное". В качестве примера мэр привел инфраструктуру и хороший налоговый режим.

"Новости дня": в "Сколкове" появился кластер видеоигр и анимации

