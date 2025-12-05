Astropad: защитные стекла почти вдвое ухудшают работу антибликового покрытия iPhone 17

Фото: depositphotos/mrsiraphol

Защитные стекла и пленки нарушают работу антибликового покрытия Ceramic Shield 2, примененного в смартфонах iPhone 17 и iPhone Air, сообщает "Газета.ру" со ссылкой на исследование Astropad.

По данным специалистов, использование недорогих аксессуаров фактически устраняет заявленное Apple снижение отражений.

Ceramic Shield 2 стало главным обновлением линейки iPhone 17. Apple утверждала, что новое стекло в три раза прочнее по сравнению с предыдущим поколением и значительно лучше рассеивает отраженный свет.

Однако испытания Astropad показали иной результат: экран iPhone 17 без дополнительных аксессуаров отражал 2,1 процента света, а с защитным стеклом – уже 4,6 процента, что почти вдвое ухудшало антибликовый эффект.

Как пояснил руководитель исследования Джованни Донелли, антибликовый слой нанесен непосредственно на поверхность Ceramic Shield 2 и рассчитан на работу в контакте с воздухом. По его словам, клей защитных аксессуаров нарушает поведение покрытия и блокирует его свойства.

Тесты показали, что пленки без собственного антибликового слоя создавали дополнительные оптические помехи, усиливая отражения. В Astropad посоветовали пользователям выбирать премиальные аксессуары с антибликовым эффектом или отказаться от защитных стекол и пленок вовсе.

Apple ранее заявила, что планирует повысить стоимость флагманских моделей iPhone 17 Pro Max до 2 тысяч долларов. По словам инсайдера Марка Гурмана, таким шагом компания фактически начала подготавливать пользователей к дальнейшему удорожанию своих устройств. При этом отмечается, что Apple не решилась бы на столь существенное повышение цен, если бы не была уверена, что значительная часть ее аудитории готова платить такую сумму.