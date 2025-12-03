Форма поиска по сайту

03 декабря, 16:27

Технологии
MacRumors: iPhone 17e получит экран с уменьшенными рамками

Фото: depositphotos/mrsiraphol

Бюджетный смартфон Apple iPhone 17e получит экран с уменьшенными рамками при сохранении текущей OLED-панели от iPhone 14, используемой в модели 16e. Об этом сообщает MacRumors.

По данным южнокорейского издания The Elec, основным поставщиком дисплеев остается компания BOE, а дополнительные партии обеспечат Samsung Display и LG Display.

При этом в отчете не подтверждаются слухи о появлении в новом смартфоне интерфейса Dynamic Island. В свою очередь, эксперты назвали уменьшение рамок технологически более реалистичным обновлением, так как оно достигается за счет изменения рамы и более плотной подготовки экрана, без необходимости замены самой панели дисплея.

По словам журналистов, внедрение Dynamic Island потребовало бы изменений компоновки фронтальной камеры и датчиков, а также применения новой маски дисплея, что противоречит философии повторного использования компонентов. Кроме того, сохранение "челки" поможет визуально отделить более дешевую модель от флагманских iPhone 17.

Утверждается, что экран iPhone 17e сохранит диагональ 6,1 дюйма, OLED-матрицу и фиксированную частоту обновления 60 герц. Релиз новинки ожидается в начале следующего года.

Ранее американская компания Apple анонсировала новые устройства на базе процессора М5. Корпорация представила ноутбук MacBook Pro, планшет iPad Pro и шлем дополненной реальности Vision Pro. Во всех гаджетах установлен М5, созданный по 3-нанометровой технологии с 10-ядерной архитектурой графического процессора.

