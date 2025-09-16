Пользователи iPhone пожаловались на iOS 26

Фото: apple.com

Пользователи продукции Apple пожаловались, что новая iOS 26 быстро разряжает батарею iPhone и замедляет работу приложений.

Американская компания накануне выпустила одно из самых масштабных обновлений для своих гаджетов, сообщает "Газета.ру". Новая операционная система стала доступна для смартфонов начиная с 11-го и SE второго поколения. Для планшетов была запущена iPadOS 26.

Пользователи iPhone получили обновленный дизайн "Жидкое стекло", благодаря чему можно обновить иконки приложений. Кроме того, изменения коснулись сервисов "Камера", "Фото", Safari и "Телефон". А функция перевода в режиме реального времени стала доступна во всех приложениях.

Также теперь в групповых чатах можно создавать опросы и индивидуальные фоновые изображения. Появился и новый центр для игр Games. Он призван объединить игровые сервисы и функции Apple.

При этом, по информации телеграм-канала SHOT, у некоторых после установки новой операционной системы пропали иконки с рабочего стола, перестали отображаться фотографии в галерее, а "Жидкое стекло" – прогружаться.

Другие пользователи не смогли обновить смартфоны, так как система зависала на этапе установки. На ряд проблем пожаловались и владельцы iPad, решившие обновить устройства.

Ранее IT-эксперт Артем Геллер не рекомендовал владельцам iPhone 16 торопиться с покупкой 17-го. По его словам, менять телефон каждый год не имеет смысла, поскольку принципиальной разницы между моделями почти нет.

Apple представила новые iPhone 17-го поколения на презентации 9 сентября. Продажи смартфонов начнутся 19 сентября.

