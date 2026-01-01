Ночь на 2 января может стать самой холодной в новом году в столичном регионе

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Евгений Самарин

Ночь на пятницу, 2 января, может стать самой холодной в Московском регионе в новом году и одной из самых морозных с начала календарной зимы. Об этом предупредила пресс-служба Гидрометцентра РФ, которую цитирует ТАСС.

Согласно данным синоптиков, температура в мегаполисе опустится до минус 15–17 градусов, а в области – до минус 19. В этот период ожидается облачная погода с прояснениями.

Метеорологи также напомнили, что в минувшую новогоднюю ночь самые низкие температурные показатели были зафиксированы в поселке Черусти, расположенном на востоке Подмосковья, – минус 15,6 градуса. При этом на главной метеостанции столицы в тот момент было зафиксировано 9,2 градуса мороза.

Днем 2 января москвичей и жителей области ожидают усиление ветра до 15 метров в секунду и метель. Кроме того, с 13:00 до 21:00 того же дня будет действовать желтый уровень опасности.

При этом к 5-му числу в мегаполисе может выпасть до 25 сантиметров снега. Согласно прогнозам синоптиков, обильные осадки продолжатся вплоть до начала следующей недели.