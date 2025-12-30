Форма поиска по сайту

30 декабря, 07:21

Общество

Температура воздуха будет около нормы в РФ в январе

Фото: портал мэра и правительства Москвы

Температура воздуха в январе по всей России будет в рамках средних многолетних значений, заявил в беседе с ТАСС научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд.

Это относится как к европейской, так и к азиатской частям страны. При этом ниже нормы температура ожидается в среднем в Карелии, Ленинградской, Псковской, Новгородской и Калининградской областях.

"На юго-западе Сибирского федерального округа – это Омская, Томская, Новосибирская, Кемеровская области, юг Красноярского края, Хакасия, Тува, Республика Алтай, Алтайский край – температура прогнозируется выше нормы", – сказал Вильфанд.

В это же время количество осадков на большей части европейской части страны в следующем месяце будет выше нормы. В азиатской части, включая север Камчатского края и запад Якутии, будет их дефицит, а на юге Сибири, в Хабаровском крае, на Камчатке и Чукотке будет избыток осадков.

Ранее сообщалось, что потепление наступит в Москве и Подмосковье на третьи сутки нового года. Ночью 3 января температура будет держаться на уровне от минус 11 до минус 6 градусов, а днем – от минус 5 градусов до 0. Ожидается облачная погода с осадками в виде снега.

