Облачная погода и до 7 градусов мороза ожидается в Москве 30 декабря

Фото: Агентство ''Москва''/Ярослав Чингаев

Облачная погода со снегом и гололедицей ожидается в столице во вторник, 30 декабря. Об этом сообщает Гидрометцентр России.

По прогнозу синоптиков, днем температура воздуха в Москве будет в пределах от 5 до 7 градусов мороза, по области – от 4 до 9 градусов ниже нуля. Атмосферное давление составит 728 миллиметров ртутного столба.

Ночью температура в столице может понизиться до минус 10 градусов, а в Подмосковье – до минус 13 градусов.

Температура воздуха в новогоднюю ночь в Москве составит от минус 14 до минус 19 градусов, также ожидается снег. При этом 1 января погода будет облачной. Днем, как и ночью, скорость ветра составит 2–7 метров в секунду. Кроме того, в дневное время прогнозируется небольшой снег.

Потепление наступит в Москве и Подмосковье на третьи сутки нового года. По словам синоптиков, потепление произойдет в связи с изменением высотных воздушных потоков на западные.