Фото: Москва 24/Никита Симонов

Москва попала в "барическую яму". Об этом в своем телеграм-канале рассказал ведущий специалист центра погоды "Фобос" Михаил Леус.

Синоптик отметил, что сильное понижение атмосферного давления произошло из-за быстро сменявшихся с севера на юг по западной половине Европейской России циклонов.

По его словам, в столице в понедельник вечером, 29 декабря, атмосферное давление составит 730 миллиметров ртутного столба. Во вторник, 30 декабря, его падение продолжится. В ночь на среду, 31 декабря, барометры покажут 727 миллиметров ртутного столба. Это ниже нормы на 19–21 единицу.

Леус добавил, что в ближайшие 6–7 дней давление в Москве в норму не придет. Он призвал горожан быть внимательными к своему самочувствию.

Температура в столице 29 декабря составит минус 3–5 градусов. Ожидается облачная погода и снегопад. В области столбики термометров опустятся до минус 3–8 градусов. В регионе будет дуть слабый ветер.

До 31 декабря в Москве также продлен желтый уровень опасности из-за гололедицы. Предупреждение будет действовать до 21:00.