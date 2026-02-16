В КНДР появился жилой квартал для семей бойцов, погибших в Курской области

Фото: Korean Central News Agency/Korea News Service via AP

В Пхеньяне построили жилой квартал для семей бойцов, которые погибли во время операции по освобождению Курской области от украинских боевиков. Об этом сообщает "Газета.ру" со ссылкой на агентство ЦТАК.

Улица Сэбель переводится как "Новая звезда". Распоряжение о ее строительстве отдал лидер КНДР Ким Чен Ын, который также присутствовал на церемонии передачи ключей от квартир.

По его словам, открытие улицы является волнующим моментом, который вписывает в летопись города героическую эпоху, символизирующую мощь, достоинство и величие Северной Кореи.

Ранее Ким Чен Ын ознакомился с ходом изготовления скульптур для Мемориального музея боевых подвигов в зарубежной военной операции, посвященного военнослужащим КНДР, которые принимали участие в освобождении Курской области. По его словам, необходимо безупречно усовершенствовать все детали строительства в идейно-художественном отношении.