Путин отметил мужество и героизм военных КНДР в Курской области

Фото: ТАСС/POOL/Сергей Бобылев

Военнослужащие КНДР мужественно и героически сражались в Курской области. Об этом Владимир Путин заявил на встрече с лидером Северной Кореи Ким Чен Ыном.

Российский лидер подчеркнул, что страна никогда не забудет тех жертв, которые понесли Вооруженные силы КНДР и семьи бойцов.

"По вашей инициативе (Ким Чен Ына. – Прим. ред.), как хорошо известно, ваши спецподразделения приняли участие в освобождении Курской области, в полном соответствии с нашим новым договором", – добавил Путин.

По словам главы государства, участие воинов КНДР было частью борьбы с неонацизмом.

В свою очередь, Ким Чен Ын поблагодарил Путина за высокую оценку той роли, которую сыграли военные КНДР в освобождении Курской области.

"В рамках договора (о всеобъемлющем стратегическом партнерстве. – Прим. ред.) и в соответствии с нашими обязательствами по этому договору мы вели совместную борьбу вместе с братским российским народом и армией", – сказал лидер КНДР.

Он добавил, что Пхеньян готов оказать Москве любую помощь и будет считать это братским долгом.

Бои с украинской армией на территории Курской области шли с 6 августа 2024 года. В апреле 2025-го военные смогли завершить операцию по ее полному освобождению. Лидер Северной Кореи подтвердил, что бойцы КНДР принимали участие в операции.

Путин уже благодарил Ким Чен Ына и подразделения Корейской народной армии за помощь в освобождении региона. Президент России отмечал, что в КНДР действовали из чувства солидарности, справедливости и подлинного товарищества.

Сам Ким Чен Ын отмечал, что Москва и Пхеньян всегда были на "правильной стороне истории", постоянно борясь за равенство и справедливость.

