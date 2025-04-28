Путин поблагодарил КНДР за помощь в освобождении Курской области от ВСУ

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Владимир Путин поблагодарил лидера КНДР Ким Чен Ына и подразделения Корейской народной армии за помощь в освобождении Курской области от Вооруженных сил Украины (ВСУ). Заявление президента опубликовано на сайте Кремля.

"Отдаем должное героизму, высокому уровню специальной подготовки и самоотверженности корейских воинов, которые плечом к плечу с российскими бойцами защищали нашу Родину как собственную. Они с честью и доблестью исполнили свой долг, покрыв себя неувядаемой славой", – сказал Путин.

Глава государства также отметил, что в КНДР действовали из чувства солидарности, справедливости и подлинного товарищества. Народ России никогда не забудет подвига корейских бойцов спецназа, подчеркнул Путин.

О завершении операции по освобождению Курской области 26 апреля рассказал начальник Генерального штаба ВС РФ Валерий Герасимов. Он также выразил отдельную благодарность военным КНДР. Село Горналь стало последним освобожденным населенным пунктом субъекта.

В российском МИД добавили, что северокорейские военные внесли существенный вклад в освобождение региона от украинских оккупантов. В ведомстве заявили о новой странице в "славной летописи" боевого братства народов РФ и КНДР.

В свою очередь, лидер КНДР назвал героями военных страны, участвовавших в операции в Курской области. По словам Ким Чен Ына, он посчитал участие бойцов КНДР в операции "священной миссией" для укрепления дружбы с Россией.