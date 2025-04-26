ВС РФ помогают властям Курской области в восстановлении мирной жизни

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Вооруженные силы РФ оказывают содействие властям Курской области в восстановлении Курской области. Об этом сообщила пресс-служба Минобороны РФ.

Оборонное ведомство уточнило, что инженерные подразделения российской армии ведут работу по полному разминированию территории субъекта и ликвидации взрывоопасных предметов.

Ранее начальник Генерального штаба ВС РФ Валерий Герасимов доложил Владимиру Путину о завершении операции по освобождению Курской области от Вооруженных сил Украины (ВСУ). Согласно докладу главы Генштаба, в субботу, 26 апреля, российские войска освободили от украинских формирований последний населенный пункт региона – село Горналь.

В настоящий момент российские бойцы выявляют в освобожденных районах региона отдельных украинских боевиков, которые пытаются укрыться. Полностью проверить и очистить от мин уже удалось 19 населенных пунктов.

Бои с украинской армией продолжаются в Курской области с 6 августа 2024 года. Из-за этого в регионе введен режим ЧС федерального характера и действует режим КТО.