Путин получил доклад о завершении операции по освобождению Курской области

Российские военнослужащие завершили операцию по освобождению Курской области от формирований Вооруженных сил Украины (ВСУ). Владимир Путин получил соответствующий доклад.

Об освобождении региона главнокомандующему сообщил начальник Генштаба ВС РФ Валерий Герасимов, заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.

В своем докладе глава Генштаба указал, что в субботу, 26 апреля, российские войска освободили от украинских боевиков последний населенный пункт региона – село Горналь. В настоящий момент российские военные выявляют в освобожденных районах региона отдельных украинских боевиков, которые пытаются укрыться. Полностью проверить и очистить от мин уже удалось 19 населенных пунктов.

В общей сложности на территории Курской области ВСУ потеряли свыше 76 тысяч военных убитыми и ранеными, указал Герасимов. Он также отметил, что ВС РФ продолжают работать над созданием зоны безопасности в Сумской области, где были освобождены 4 населенных пункта. Под контролем российских войск находится свыше 90 квадратных километров территории.

Заслушав доклад, Путин подчеркнул, что освобождение Курской области приближает разгром неонацистского режима. Президент обратил внимание, что авантюра украинских властей полностью провалилась. В результате боевых действий на территории региона противник понес огромные потери, которые отразятся на линии фронта, указал президент.

Вместе с тем глава государства поблагодарил российских военных, освободивших Курскую область, за мужество и героизм. Путин особо отметил эффективность российских подразделений, в том числе 76-й дивизии ВДВ, 116-й дивизии, полка "Ахмат" и морпехов 810-й бригады ЧФ и 155-й бригады ТОФ.

Бои на территории Курской области шли с 6 августа 2024 года.

О переходе зачистки Курской области в завершающую фазу ранее сообщал секретарь Совета безопасности (СБ) РФ Сергей Шойгу.

Он также указывал, что ВС РФ сумели освободить более 99% территории ЛНР и около двух третей ДНР, Херсонской и Запорожской областей. Тем не менее, российские военные продолжили активное наступление по всей линии боевого соприкосновения, освобождая новые населенные пункты.

Путин ранее подчеркнул, что государство выделит все необходимые средства на восстановление Курской области. Он указал, что власти не оставят без внимания проживающих в регионе людей, а также сделают все, чтобы покарать преступников.

