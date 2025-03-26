Путин выразил благодарность российским бойцам за освобождение Суджи

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Владимир Путин в ходе заседания наблюдательного совета общероссийского движения "Движение первых" выразил участникам СВО слова благодарности за освобождение города Суджа в Курской области.

Волонтер курского отделения Надежда Алымова в ходе мероприятия рассказала о работе пункта временного размещения эвакуированных жителей. Одна из эвакуированных девочек написала ей, что хотела бы вернуться обратно домой в Суджу, так как город уже освобожден.

"От лица всех жителей приграничья, от лица всех курян я хочу выразить благодарность вам, нашим бойцам за исполнение одной большой общей мечты", – добавила Алымова.

Путин в ответ сказал, что благодарить нужно не его, а наших бойцов.

"Нашим сильным, крепким, любящим свои семьи и свою страну мужчинам мы должны быть благодарны не только за освобождение Суджи, но и за защиту России и наших интересов и людей в целом", – подчеркнул президент РФ.

Суджа была освобождена 13 марта в результате активного наступления подразделений группировки войск "Север". Как заявил Путин, власти не оставят без внимания проживающих в Курской области людей, а также сделают все, чтобы покарать преступников. Кроме того, все разрушенное в регионе будет восстановлено – необходимые на это средства будут выделены.

