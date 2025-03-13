ВС РФ освободили Суджу в Курской области

Фото: телеграм-канал "Минобороны России"

Вооруженные силы России освободили Суджу и еще два населенных пункта в Курской области. Об этом сообщает пресс-служба министерства обороны.

Освободить населенные пункты Меловой, Подол и Суджа удалось подразделениям группировки войск "Север" в результате активного наступления, уточнило ведомство.

Накануне регион посетил Владимир Путин, в командном пункте ему доложили, что российские военные смогли освободить более 1 100 квадратных километров территории в Курской области, что составляет более 86% от площади ранее занятой Вооруженными силами Украины (ВСУ). Начальник Генштаба ВС РФ Валерий Герасимов уточнял, что за время боевых действий, которые продолжаются с 6 августа 2024 года на курском направлении, противник потерял более 67 тысяч военнослужащих.

Затронув операцию по прорыву в тыл противника по газовой трубе в Судже, начальник Генштаба отметил, что она стала полной неожиданностью для ВСУ. По словам Герасимова, в ней участвовали 600 человек, особенно отличились бойцы отрядов "Ветераны", "Ахмат", 11-я бригада и 30-й полк.

На данный момент украинская группировка в Курской области окружена, и сейчас идет ее планомерное уничтожение, добавил Герасимов. Кроме того, он обратил внимание, что украинские военнослужащие видят бесперспективность дальнейшего сопротивления, поэтому начинают активно сдаваться.

В свою очередь, Путин поставил задачу в кратчайшие сроки разгромить противника в Курской области, а врио губернатора региона Александр Хинштейн заявил, что у него нет сомнений в скорой победе ВС РФ над украинскими формированиями на данном направлении.

