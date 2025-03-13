Герасимов рассказал о планах Киева в Курской области

Фото: министерство обороны РФ

Украинские силы планировали создать в Курской области так называемый стратегический плацдарм, чтобы потом использовать его в качестве "разменной монеты" в возможных переговорах с Россией. Об этом заявил начальник Генерального штаба ВС РФ Валерий Герасимов в ходе доклада Владимиру Путину.

"Кроме того, украинское руководство пыталось использовать вылазку на территорию Курской области, чтобы остановить продвижение наших группировок войск и оттянуть наши войска из Донбасса", – добавил Герасимов.

В конечном итоге все замыслы противника полностью провалились, подчеркнул начальник Генштаба.

Путин 12 марта провел совещание на одном из пунктов управления курской группировкой, впервые посетив регион с момента нападения ВСУ. Герасимов доложил президенту РФ, что российские войска освободили свыше 86% от занятой ВСУ площади в Курской области. Речь идет о более 1 100 километрах территории.

Президент РФ поставил задачу в кратчайшие сроки разгромить противника в Курской области. Кроме того, глава государства потребовал считать террористами украинских военных, находящихся на территории региона.