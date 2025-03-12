Фото: телеграм-канал "ЗАРУБИН"

Владимир Путин провел совещание на одном из пунктов управления курской группировкой, впервые посетив регион с момента нападения ВСУ. Об этом сообщил пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков.

Отмечается, что глава государства появился в штабе в военной форме. Соответствующее видео опубликовано в телеграм-канале журналиста Антона Зарубина.

В ходе своего визита президент заслушал доклад начальника Генштаба ВС РФ Валерия Герасимова.

12 марта военные и волонтеры эвакуировали с территории Суджи Курской области 68 жителей, сообщил временно исполняющий обязанности губернатора региона Александр Хинштейн.

В этот же день ВС РФ освободили в Курской области пять населенных пунктов – Казачья Локня, 1-й Княжий, 2-й Княжий, Замостье и Мирный. Освобождением территорий занимались подразделения группировки войск "Север".

11 марта Минобороны РФ сообщило, что в Курской области ВС России освободили 12 населенных пунктов. Освобождением занимались подразделения группировки "Север" во время наступательных действий.

Российские бойцы освободили более 100 квадратных километров территории региона, а также хутора Дмитрюков, Зазулевка, Ивашковский, Агроном, Колмаков, Кубаткин, Правда, деревню Богдановку, села Бондаревка, Мартыновка, слободу Михайловка, поселок Южный.

Песков ранее сообщал, что Путин в курсе всех деталей операции по прорыву Вооруженных сил России по трубопроводу в тыл украинских войск под Курском. По его словам, президент РФ каждый день общается с российскими военными, участвующими в боевых действиях на передовой.