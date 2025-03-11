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11 марта, 11:39

Политика

Герасимов проверил выполнение боевых задач ВС РФ в Курской области

Фото: телеграм-канал "Минобороны России"

Глава Генерального штаба Вооруженных сил России Валерий Герасимов проверил ход выполнения боевых задач в Курской области. Об этом пишет RT со ссылкой на заявление Минобороны РФ.

"<…> заслушал доклады командующего группировкой войск "Курск" генерал-полковника Валерия Солодчука, а также командиров соединений и других должностных лиц о сложившейся обстановке и ходе выполнения боевых задач", – говорится в сообщении.

Герасимов отметил успехи российских бойцов и дал указания по дальнейшим шагам.

Между тем украинские войска за все время боевых действий в Курской области потеряли более 66 тысяч человек. Оборонное ведомство рассказало, что операторы испытательного центра "Рубикон" уничтожают дорожные мосты в приграничном районе Курской области, нарушая логистику ВСУ и отрезая им пути отступления.

Ранее российские войска также освободили три населенных пункта на курском направлении: Малую Локню, Черкасское Поречное и Косицу. По словам экспертов, стремительное продвижение сил России застало противника врасплох, что привело к окружению примерно 2–3 тысяч военнослужащих ВСУ.

ВС РФ освободили несколько населенных пунктов Курской области за два дня

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