Фото: телеграм-канал "Минобороны России"

Начальник Генерального штаба Вооруженных сил России Валерий Герасимов проинспектировал группировку войск "Юг" в зоне спецоперации. Министерство обороны рассказало об этом в своем официальном телеграм-канале.

"Герасимов заслушал доклад командующего группировкой войск "Южная" генерал-полковника Александра Санчика, командующих объединениями о сложившейся обстановке в зоне ответственности и ходе выполнения боевых задач", – уточняется в публикации.

Герасимов обратил внимание на успехи военнослужащих в рамках СВО, а также дал дополнительные указания.

Российские военные освободили от Вооруженных сил Украины (ВСУ) около 75% территории ДНР, Запорожской и Херсонской областей. Кроме того, в Луганской Народной Республике (ЛНР) украинцы контролируют лишь 1% территории, доложил ранее первый замначальника Генштаба Сергей Рудской.

Благодаря действиям подразделений группировки войск "Запад" РФ взяла под контроль населенный пункт Ямполовка в ДНР. Вместе с тем военнослужащие "Севера" отбили село Свердликово в Курской области.

