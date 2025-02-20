Фото: телеграм-канал "Минобороны России"

Российские военные освободили от Вооруженных сил Украины (ВСУ) около 75% территории Донецкой Народной Республики (ДНР), Запорожской и Херсонской областей. Об этом в беседе с газетой "Красная Звезда" заявил начальник Главного оперативного управления Генштаба – первый замначальника Генштаба ВС РФ генерал-полковник Сергей Рудской.

Кроме того, в Луганской Народной Республике (ЛНР) украинцы контролируют лишь 1% территории.

"Всего в 2024 году российскими войсками освобождено почти 4,5 тысячи квадратных километров территории, занятой противником, а за два месяца этого года – еще более 600 квадратных километров", – добавил он.

Только за прошлый год ВСУ лишились 590 тысяч человек, включая убитых и раненых. Общие потери украинских сил с начала спецоперации превысили миллион человек.

Ранее Рудской уточнял, что российские силы освободили 64% земель, изначально занятых ВСУ в Курской области. ВС РФ взяли под контроль 800 из 1 268 квадратных километров территории. Российское наступление идет на всех направлениях, а украинские силы несут потери, добавлял он.

Накануне, 19 февраля, Владимир Путин заявил, что ему доложили о том, что бойцы 810-й бригады ВС РФ пересекли границу с Украиной в Курской области.

