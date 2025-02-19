Российская ПВО сбила самолет МиГ-29 ВСУ

Фото: телеграм-канал "Минобороны России"

Российские средства противовоздушной обороны (ПВО) сбили самолет МиГ-29 Воздушных сил Украины (ВСУ). Об этом сообщает RT со ссылкой на Минобороны РФ.

Согласно сводке ведомства, бойцы ПВО также ликвидировали две управляемые авиационные бомбы JDAM и пять бомб того же типа HAMMER французского производства.

Кроме того, ПВО уничтожили четыре реактивных снаряда системы залпового огня HIMARS американского производства и 123 беспилотных летательных аппарата (БПЛА).

Между тем в ночь на 19 февраля российские средства обороны сбили девять беспилотников ВСУ над Татарстаном, акваторией Черного моря, Брянской и Тульской областями.

Также ВС РФ взяли под контроль трассу Суджа – Рыльск в ходе освобождения села Свердликово в Курской области. Этого удалось достичь благодаря наступлению подразделений группировки войск "Север", включая 51-й гвардейский парашютно-десантный полк 106-й гвардейской воздушно-десантной дивизии и 56-й гвардейский десантно-штурмовой полк 7-й гвардейской десантно-штурмовой дивизии (горной).