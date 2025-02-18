51 дом поврежден после атаки беспилотников в двух районах Краснодарского края

Фото: Министерство обороны РФ

51 домовладение получило повреждения в результате атак украинских беспилотников, произошедших 16 и 17 февраля в Северском и Славянском районах Краснодарского края. Об этом сообщается в телеграм-канале оперштаба региона.

Комиссии по оценке ущерба осмотрели поврежденные объекты.

"Специалисты зафиксировали ущерб, получили необходимые документы от собственников", – указано в материале.



Власти региона также заявили, что владельцам поврежденных домов будет оказана помощь в восстановлении.

В результате массированной атаки БПЛА по Краснодарскому краю пострадала одна из местных жительниц. Изначально местные власти сообщали, что при падении обломков беспилотников в поселке Ильском Северского района были повреждены 12 домов.