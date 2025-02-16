Три мирных жителя погибли при атаке дрона на автомобиль в Белгородской области

Фото: телеграм-канал "Настоящий Гладков"

Три человека погибли из-за атаки украинского дрона по движущейся машине в Краснояружском районе Белгородской области. Об этом сообщил в своем телеграм-канале губернатор региона Вячеслав Гладков.

Инцидент произошел на въезде в село Графовку. Глава региона рассказал, что в салоне автомобиля находились трое мужчин. Все они погибли, уточнил он.

В связи с произошедшим Гладков выразил искренние соболезнования родственникам погибших.

Ранее женщина погибла после удара украинского дрона в Белгородской области. Гладков рассказал, что беспилотник атаковал автомобиль в селе Мокрая Орловка. От полученных ранений женщина скончалась на месте.

