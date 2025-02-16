Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

16 февраля, 18:33

Происшествия

Три мирных жителя погибли при атаке дрона на автомобиль в Белгородской области

Фото: телеграм-канал "Настоящий Гладков"

Три человека погибли из-за атаки украинского дрона по движущейся машине в Краснояружском районе Белгородской области. Об этом сообщил в своем телеграм-канале губернатор региона Вячеслав Гладков.

Инцидент произошел на въезде в село Графовку. Глава региона рассказал, что в салоне автомобиля находились трое мужчин. Все они погибли, уточнил он.

В связи с произошедшим Гладков выразил искренние соболезнования родственникам погибших.

Ранее женщина погибла после удара украинского дрона в Белгородской области. Гладков рассказал, что беспилотник атаковал автомобиль в селе Мокрая Орловка. От полученных ранений женщина скончалась на месте.

Российские военные перехватили 83 украинских беспилотника за ночь

Читайте также


происшествиярегионы
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика