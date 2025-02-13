Сотрудница Липецкой станции аэрации пострадала при атаке беспилотников

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В результате падения обломков беспилотника на территории Липецкой станции аэрации пострадала одна из сотрудниц предприятия. Об этом сообщил губернатор Липецкой области Игорь Артамонов.

Пострадавшую с осколочными ранениями доставили в больницу, где ей оказывают всю необходимую помощь. На месте происшествия работают оперативные службы. Работа станции не была нарушена.

Кроме того, зафиксировано падение фрагментов БПЛА на территории двух частных домов. В результате случившегося никто не пострадал, подчеркнул Артамонов.

Ночью 13 февраля Липецкая область подверглась массированной атаке украинских беспилотников. Угрозу атаки БПЛА объявляли в городах Липецке, Елеце и Грязи, а также на территории пригородских районов.

В результате прилетов дронов некоторые районы Липецка остались без света. Энергетики приступили к переподключению потребителей, спустя некоторое время электроснабжение было восстановлено.