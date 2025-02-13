Несколько районов Липецка остались без света после атаки БПЛА

Фото: министерство обороны РФ

Отключение электричества произошло в нескольких районах Липецка в результате массированной атаки беспилотников. Об этом рассказал глава Липецкой области Игорь Артамонов в своем телеграм-канале.

Энергетики сразу приступили к переподключению потребителей, на данный момент электроснабжение было восстановлено. Кроме того, оперативные службы проверяют информацию о падении обломков беспилотников в Липецке и Липецком округе.

Ночью 13 февраля регион подвергся массированной атаке вражеских дронов. Средства ПВО отражали воздушные цели над населенными пунктами.

Угроза атаки БПЛА действовала в городах Липецке, Елеце и Грязи, а также на территории пригородских районов. Местных жителей призвали по возможности оставаться дома и не подходить к окнам.