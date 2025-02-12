Средства ПВО уничтожили 12 украинских БПЛА над Крымом

Фото: телеграм-канал "Минобороны России"

Российские средства ПВО сбили над территорией Крыма 12 украинских беспилотников, сообщает Минобороны РФ.

По данным оборонного ведомства, БПЛА противника были ликвидированы в период с 19:00 до 21:00 по московскому времени.

Ранее саперы МЧС России обезвредили в Курской области французскую крылатую ракету. Снаряд нашли на территории одного из районов региона. Специалисты разведали местность с помощью беспилотников, после чего обезвредили ракету и уничтожили боевые части.

До этого ВС РФ ударили по военной инфраструктуре ВСУ. Для поражения целей использовались БПЛА и ракеты. Удары нанесли по объектам в Николаевской, Днепропетровской и Полтавской областях.