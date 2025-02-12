12 февраля, 22:46Политика
Средства ПВО уничтожили 12 украинских БПЛА над Крымом
Фото: телеграм-канал "Минобороны России"
Российские средства ПВО сбили над территорией Крыма 12 украинских беспилотников, сообщает Минобороны РФ.
По данным оборонного ведомства, БПЛА противника были ликвидированы в период с 19:00 до 21:00 по московскому времени.
Ранее саперы МЧС России обезвредили в Курской области французскую крылатую ракету. Снаряд нашли на территории одного из районов региона. Специалисты разведали местность с помощью беспилотников, после чего обезвредили ракету и уничтожили боевые части.
До этого ВС РФ ударили по военной инфраструктуре ВСУ. Для поражения целей использовались БПЛА и ракеты. Удары нанесли по объектам в Николаевской, Днепропетровской и Полтавской областях.
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