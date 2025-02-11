Фото: телеграм-канал "Минобороны России"

Российские войска освободили населенный пункт Ясеновое в Донецкой Народной Республике (ДНР). Об этом сообщили в пресс-службе Минобороны РФ.

Как отметили в ведомстве, бойцы группировки войск "Центр" провели захват и установили контроль над селом.

Противник в зоне ответственности российской группировки потерял за сутки до 505 военнослужащих, танк, боевую бронированную машину, четыре артиллерийских орудия и семь автомобилей.

Вооруженные силы России накануне поразили инфраструктуру военных аэродромов украинской армии. Удары по целям наносили оперативно-тактическая авиация, ракетные войска и артиллерия. В этих целях также использовались ударные беспилотники.

Эксперты отмечают, что российские войска усиливают наступление в ДНР. В районе Курахова артиллеристы уничтожили украинский пункт управления беспилотниками, а расчеты самоходных пушек "Гиацинт-С" группировки "Запад" поразили укрепленные позиции противника.