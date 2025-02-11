11 февраля, 12:12Политика
ВС РФ освободили населенный пункт Ясеновое в ДНР
Фото: телеграм-канал "Минобороны России"
Российские войска освободили населенный пункт Ясеновое в Донецкой Народной Республике (ДНР). Об этом сообщили в пресс-службе Минобороны РФ.
Как отметили в ведомстве, бойцы группировки войск "Центр" провели захват и установили контроль над селом.
Противник в зоне ответственности российской группировки потерял за сутки до 505 военнослужащих, танк, боевую бронированную машину, четыре артиллерийских орудия и семь автомобилей.
Вооруженные силы России накануне поразили инфраструктуру военных аэродромов украинской армии. Удары по целям наносили оперативно-тактическая авиация, ракетные войска и артиллерия. В этих целях также использовались ударные беспилотники.
Эксперты отмечают, что российские войска усиливают наступление в ДНР. В районе Курахова артиллеристы уничтожили украинский пункт управления беспилотниками, а расчеты самоходных пушек "Гиацинт-С" группировки "Запад" поразили укрепленные позиции противника.
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