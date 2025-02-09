ВС РФ освободили Орехово-Василевку в ДНР

Фото: телеграм-канал "Минобороны России"

Российская армия освободила Орехово-Василевку в ДНР. Министерство обороны опубликовало в телеграм-канале ежедневную сводку о ходе спецоперации РФ.

Взять населенный пункт под контроль удалось благодаря решительным действиям группировки войск "Юг", уточнили в ведомстве.

Ранее стало известно об освобождении Дзержинска в ДНР. Контроль установлен силами подразделений 1, 9 и 132-й гвардейских отдельных мотострелковых бригад 51-й армии и добровольческого формирования "Ветераны" группировки войск "Центр". Освобождение города открыло ВС РФ дорогу к выходу во фланг краматорской группировки противника, объяснили в Минобороны.

