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09 февраля, 12:22

Политика

ВС РФ освободили Орехово-Василевку в ДНР

Фото: телеграм-канал "Минобороны России"

Российская армия освободила Орехово-Василевку в ДНР. Министерство обороны опубликовало в телеграм-канале ежедневную сводку о ходе спецоперации РФ.

Взять населенный пункт под контроль удалось благодаря решительным действиям группировки войск "Юг", уточнили в ведомстве.

Ранее стало известно об освобождении Дзержинска в ДНР. Контроль установлен силами подразделений 1, 9 и 132-й гвардейских отдельных мотострелковых бригад 51-й армии и добровольческого формирования "Ветераны" группировки войск "Центр". Освобождение города открыло ВС РФ дорогу к выходу во фланг краматорской группировки противника, объяснили в Минобороны.

ВС РФ освободили село Новомлынск в Харьковской области

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Сюжет: Спецоперация на Украине
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