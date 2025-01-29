Фото: телеграм-канал "Минобороны России"

Вооруженные силы России (ВС РФ) освободили населенный пункт Новоелизаветовка в Донецкой Народной Республике. Об этом сообщает Минобороны РФ.

Добиться этого удалось благодаря активным действиям подразделений группировки войск "Центр". Кроме того, за сутки было нанесено поражение живой силе и технике трех механизированных и егерской бригад Вооруженных сил Украины (ВСУ) и бригады нацгвардии в районах населенных пунктов Андреевка, Новопавловка, Удачное, Щербиновка и Тарасовка ДНР.

В результате противник потерял до 520 военных, танк, семь боевых бронемашин, включая два БТР производства США, семь автомобилей, пять орудий полевой артиллерии и американскую РЛС контрбатарейной борьбы.

Ранее ВС РФ освободили поселок городского типа Великая Новоселка, а также нанесли поражение двум бригадам ВСУ и бригаде нацгвардии, из-за чего противник потерял более 160 военных и танк.

Чуть позже российские подразделения группировки войск "Запад" взяли под контроль поселок Двуречная в Харьковской области. Кроме того, было нанесено поражение шести украинским бригадам. В общей сложности украинские войска потеряли до 330 военнослужащих.

