ВС РФ уничтожили пункт временной дислокации ВСУ в ДНР

Фото: телеграм-канал "Минобороны России"

Воздушно-космические силы России уничтожили пункт временной дислокации штурмовой бригады Вооруженных сил Украины (ВСУ) в районе Новодмитровки в Донецкой Народной Республике (ДНР) прямым попаданием ФАБ-1500. Об этом сообщили в Минобороны РФ.

Оборонное ведомство уточнило, что авиационная бомба оснащена модулем планирования и коррекции.

Ранее российская армия поразила критически важные объекты газоэнергетической инфраструктуры Украины, которые обеспечивают работу ВПК страны. Для нанесения удара задействовали оперативно-тактическую авиацию, беспилотники, ракетные войска и артиллерию. Также ВС РФ уничтожили скопления живой силы и техники противника в 144 районах.