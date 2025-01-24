Российские военные освободили село Тимофеевка в ДНР

Фото: телеграм-канал "Минобороны России"

Российские военные освободили село Тимофеевка в Донецкой Народной Республике (ДНР), сообщает Минобороны РФ.

По данным ведомства, освобождением занимались подразделения группировки войск "Центр". Они продолжили продвижение в глубину обороны ВСУ и освободили Петропавловку, Воздвиженку, Волково, Соленое, Тимофеевку и Шевченко в ДНР.

Ранее российская армия поразила критически важные объекты газоэнергетической инфраструктуры Украины, которые обеспечивают работу ВПК страны. Для нанесения удара задействовали оперативно-тактическую авиацию, беспилотники, ракетные войска и артиллерию. Также ВС РФ уничтожили скопления живой силы и техники противника в 144 районах.