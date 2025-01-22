ВС России освободили село Западное в Харьковской области

Фото: телеграм-канал "Минобороны России"

Бойцы группировки "Запад" ВС РФ освободили село Западное в Харьковской области, сообщает Минобороны России.

По данным оборонного ведомства, российские военные также нанесли поражение живой силе и технике трех механизированных, егерской бригаде ВСУ в районах населенных пунктов Каменка, Зеленый Гай, Двуречная, Глушковка, Лозовая Харьковской области, Ямполь, Северск и Колодези в ДНР.

Потери украинских формирований составили более 460 военных, танк, семь боевых бронированных машин, в том числе два американских бронетранспортера М113, 14 пикапов, шесть орудий полевой артиллерии и два полевых склада боеприпасов, уточнили в МО РФ.

Ранее российская армия ударила по объектам военно-промышленного комплекса Украины, отвечая на атаки американскими ракетами ATACMS со стороны ВСУ. Удар ВС РФ пришелся в том числе по конструкторскому бюро "Луч", которое занимается проектированием и производством ракет "Нептун" и снарядов к системе залпового огня "Ольха". Все цели были поражены, отметили в Минобороны России.