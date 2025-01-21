Российские войска освободили Волково в ДНР

Фото: телеграм-канал "Минобороны России"

Подразделения группировки войск "Центр" ВС РФ освободили Волково в Донецкой Народной Республике (ДНР), передает пресс-служба Минобороны.

Российские войска взяли контроль над населенным пунктом и продолжили продвижение в глубину обороны противника, подчеркнули в оборонном ведомстве. В ходе боевых действий украинская сторона потеряла около 580 военнослужащих, семь боевых бронированных машин, в том числе бронетранспортер VAB производства Франции, шесть автомобилей и девять артиллерийских орудий.

Помимо этого, ВС РФ нанесли поражение живой силе и технике четырех механизированных и мотопехотной бригад ВСУ, бригады нацгвардии, а также двух бригад теробороны в районах Щербиновки, Петровки, Дзержинска, Лысовки, Барановки, Славянки, Новоелизаветовки, Соленого, Новоалександровки и Нововасилевки ДНР.

Накануне, 20 января, бойцы "Центра" и "Запада" отбили в ДНР Шевченко, а в ЛНР – Новоегоровку. Кроме того, стало известно о продвижении российских разведчиков в Днепропетровскую область.

Глава ДНР Денис Пушилин уточнил, что военнослужащие периодически заходят и в сам Красноармейск. Подобные вылазки совершаются в соответствии с поставленными задачами военного командования.

