Фото: телеграм-канал "Минобороны России"

Вооруженные силы России (ВС РФ) освободили населенный пункт Славянка в Донецкой Народной Республике (ДНР). Об этом сообщили в Минобороны РФ.

Село удалось взять под контроль подразделениям российской группировки войск "Центр". В оборонном ведомстве напомнили, что российские войска на этом направлении продолжили продвигаться вглубь обороны противника и за прошедшую неделю освободили населенные пункты Шевченко, Песчаное и Украинка.

Потери Вооруженных сил Украины (ВСУ) за это время в зоне ответственности "Центра" составили свыше 3 770 военных, 6 танков, включая три немецких Leopard, 29 боевых бронемашин, 27 автомобилей и 45 орудий полевой артиллерии.

Ранее ВКС РФ нанесли удар по мосту у населенного пункта Константинополь к западу от Курахова. Уничтожение инфраструктурного объекта позволило нарушить логистику ВСУ и остановить подвоз снарядов и ротации личного состава противника на данном направлении.

