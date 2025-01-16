ВС РФ уничтожили у Курахова мост, по которому снабжались ВСУ

Фото: телеграм-канал "Минобороны России"

Экипажи Воздушно-космических сил (ВКС) России с помощью трех авиабомб ФАБ-500 уничтожили железобетонный мост возле населенного пункта Константинополь к западу от Курахова в Донецкой Народной Республике (ДНР). Об этом сообщает пресс-служба Минобороны РФ.

В результате российские военные смогли перекрыть возможность подвоза снарядов и ротации личного состава подразделений Вооруженных сил Украины (ВСУ) на данном направлении.

ВС РФ 16 января поразили военные аэродромы, а также цеха производства, места сборки и хранения беспилотников ВСУ. Удары были нанесены оперативно-тактической авиацией, ударными БПЛА, ракетными войсками и артиллерией.

До этого ВС РФ ударили по критически важным объектам газоэнергетической инфраструктуры, которые обеспечивают работу военно-промышленного комплекса Украины. Одной из успешно пораженных целей стало крупнейшее подземное хранилище газа во Львовской области.

