ВС России нанесли групповой удар по энергоинфраструктуре Украины

Фото: телеграм-канал "Минобороны России"

ВС России нанесли групповой удар по критически важным объектам газоэнергетической инфраструктуры, которые обеспечивают работу ВПК Украины. Об этом сообщает RT со ссылкой на Минобороны РФ.

По информации оборонного ведомства, в результате операции были поражены все объекты.

Ранее российская армия поразила инфраструктуру военных аэродромов и склады оружия украинских войск в 164 районах. Для этого были привлечены силы оперативно-тактической авиации, ракетных войск и артиллерии, а также беспилотники. Удары также пришлись по скоплениям живой силы и техники противника.