Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

15 января, 13:19

Политика

ВС России нанесли групповой удар по энергоинфраструктуре Украины

Фото: телеграм-канал "Минобороны России"

ВС России нанесли групповой удар по критически важным объектам газоэнергетической инфраструктуры, которые обеспечивают работу ВПК Украины. Об этом сообщает RT со ссылкой на Минобороны РФ.

По информации оборонного ведомства, в результате операции были поражены все объекты.

Ранее российская армия поразила инфраструктуру военных аэродромов и склады оружия украинских войск в 164 районах. Для этого были привлечены силы оперативно-тактической авиации, ракетных войск и артиллерии, а также беспилотники. Удары также пришлись по скоплениям живой силы и техники противника.

ВС РФ уничтожили укрепрайоны ВСУ в промышленных зонах Курахова

Читайте также


политика
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика