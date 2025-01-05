Глава Харьковской ВГА Ганчев заявил о продвижении ВС РФ под Харьковом

Фото: телеграм-канал "Минобороны России"

Движение ВС РФ на харьковском направлении продолжается, передает РИА Новости со ссылкой на главу администрации Харьковской области Виталия Ганчева.

"На харьковском участке фронта продолжаются бои, не останавливается и движение. Расстояние до Купянска сокращается, в скором окружении окажутся и некоторые другие населенные пункты", – отметил Ганчев.

Он подчеркнул, что вслед за российскими войсками в освобожденные села приезжают сотрудники администрации региона, чтобы оказать помощь местным жителям.

Ранее Ганчев заявлял, что под контролем российских военных находятся почти 60 населенных пунктов Харьковской области. По данным главы региона, ВС РФ обнаружили на окраинах Купянска более 1 тысячи мирных жителей, которые прятались от обязательной эвакуации украинских сил, чтобы дождаться российских войск.