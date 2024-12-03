Фото: Министерство обороны РФ

Почти 60 населенных пунктов Харьковской области находятся под контролем российских военных. Об этом заявил глава военно-гражданской администрации региона Виталий Ганчев в эфире радио "Комсомольская правда".

"Ежедневно по одному поселку минимум наши войска зачищают от укронацистов, находят там жителей", – добавил он.

По данным Ганчева, ВС РФ обнаружили на окраинах Купянска более 1 тысячи мирных жителей, которые прятались от обязательной эвакуации украинских сил, чтобы дождаться российских войск.

Российские военные освободили 88 населенных пунктов в Донецкой и Луганской народных республиках, Запорожской, Курской и Харьковской областях за осень этого года.

К примеру, в конце ноября войска РФ освободили населенный пункт Копанки в Харьковской области. Он был взят под контроль в результате решительных действий подразделений группировки войск "Запад". В зоне их ответственности противник потерял до 440 военнослужащих, танк, боевую бронированную машину и прочую технику.