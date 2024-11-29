"Торнадо" уничтожил до 66 боевиков при ударе по пункту дислокации ВСУ

Фото: телеграм-канал "Минобороны России"

Удар из российского РСЗО "Торнадо" поразил пункт дислокации операторов беспилотников "Птах Мадьяра" Вооруженных сил Украины (ВСУ) в Харьковской области, передает Минобороны РФ.

По данным ведомства, операторы дронов располагались в населенном пункте Журавка под Харьковом. В результате удара российские войска уничтожили до 66 боевиков, входивших в состав 11 расчетов FPV-дронов. Также ВСУ лишились до 10 автомобилей повышенной проходимости.

Ранее военные подразделения группировки войск "Запад" взяли под контроль населенный пункт Копанки в Харьковской области. Противник в зоне действия группировки только за сутки лишился до 440 военных. Также украинцы потеряли танк, боевую бронемашину, 5 авто, САУ Krab, станцию РЭБ "Анклав-Н" и три полевых склада с боеприпасами.

