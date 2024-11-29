Фото: телеграм-канал "Минобороны России"

ВС РФ за минувшие сутки освободили село Воровское в Донецкой Народной Республике (ДНР). Об этом сообщает пресс-служба Минобороны России.

Как отметили в оборонном ведомстве, решительные действия провели бойцы подразделения группировки "Центр". За соответствующий промежуток времени армия нанесла поражение живой силе и технике пехотной, двух егерских бригад Вооруженных сил Украины (ВСУ), бригады морской пехоты, трех бригад теробороны и бригады нацгвардии, а также отразила 53 контратаки противника.

Солдаты "Востока", в свою очередь, взяли под контроль село Раздольное в ДНР. Украинская сторона потеряла до 960 военнослужащих, шесть танков, в том числе два Leopard производства ФРГ, четыре боевые бронированные машины, 25 автомобилей и 14 орудий полевой артиллерии.

Всего за неделю были освобождены четыре населенных пункта в ДНР и Харьковской области.

Войска "Запада" отбили Копанки. Тогда противник потерял до 440 военнослужащих, танк, боевую бронированную машину, пять автомобилей, самоходную артиллерийскую установку Krab, станцию радиоэлектронной борьбы "Анклав-Н" и три полевых склада с боеприпасами.

Военнослужащие "Центра" освободили Новую Ильинку, уничтожив вместе с тем 415 солдат ВСУ, семь автомобилей, 152-миллиметровое орудие Д-20 и 122-миллиметровую гаубицу Д-30.

Ими же до этого было взято село Новодмитровка. ВС РФ нанесли поражение живой силе и технике танковой, а также четырем механизированным, пехотной, трем егерским бригадам ВСУ.