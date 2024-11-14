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14 ноября, 12:08

Политика

ВС России освободили населенный пункт Вознесенка в ДНР

Фото: телеграм-канал "Минобороны России"

Российские войска освободили населенный пункт Вознесенка в Донецкой Народной Республике (ДНР), сообщили в Минобороны РФ.

Этого удалось добиться подразделениям группировки войск "Центр", которые продолжили продвижение в глубину обороны Вооруженных сил Украины (ВСУ). Также в зоне их ответственности украинские войска за сутки потеряли до 485 человек.

Между тем подразделения группировки "Запад" улучшили тактическое положение, отразив две контратаки, ВСУ потеряли до 570 военных и три склада с боеприпасами.

Накануне подразделения группировки войск "Восток" освободили село Ровнополь в ДНР.

До этого подразделения группировки войск "Запад" освободили населенный пункт Колесниковка в Харьковской области. Во время боев они поразили живую силу и технику семи бригад ВСУ. Столкновения происходили в районах Купянска, Кучеровки, Загрызова, Копанок и Островского в Харьковской области, а также Ямполовки и Торского.

ВС РФ продолжают наступление в районе Курахово

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Сюжет: Спецоперация на Украине
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