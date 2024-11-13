Фото: телеграм-канал "Минобороны России"

Подразделения группировки войск "Восток" освободили село Ровнополь в Донецкой Народной Республике (ДНР). Об этом сообщает Минобороны РФ.

По данным ведомства, военные поразили формирования 33-й механизированной, 128-й горно-штурмовой бригад ВСУ, 113-й и 129-й бригад теробороны в районах населенных пунктов Великая Новоселка, Темировка, Новодонецкое и Зеленое Поле в ДНР. Также ВС РФ отразили две контратаки штурмовых групп двух бригад теробороны противника.

Также украинские подразделения потеряли до 150 военнослужащих, бронетранспортер, семь автомобилей и 155-миллиметровую самоходную артиллерийскую установку Caesar французского производства.

Ранее подразделения группировки войск "Запад" освободили населенный пункт Колесниковка в Харьковской области. Во время боев они поразили живую силу и технику семи бригад ВСУ. Столкновения происходили в районах Купянска, Кучеровки, Загрызова, Копанок и Островского в Харьковской области, а также Ямполовки и Торского в ДНР.

До этого российские военные освободили населенный пункт Волченка в ДНР. В результате действий ВС РФ украинские войска потеряли за сутки до 460 военных и цех производства БПЛА.

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