Глава ДНР Пушилин заявил о серьезных разрушениях в Угледаре

Фото: ТАСС/Дмитрий Ягодкин

Разрушения в городе Угледаре серьезные, целых зданий почти не осталось. Об этом заявил в своем телеграм-канале глава Донецкой Народной Республики (ДНР) Денис Пушилин.

"Разрушения очень серьезные, целого здания найти практически невозможно", – сказал Пушилин после посещения города.

Как отметил глава ДНР, гражданскому населению оказывается необходимая помощь. В самом городе осталось мало людей, добавил он.

"Войска ушли дальше, продолжается освобождение территории ДНР", – заключил Пушилин.

Минобороны России официально заявило об освобождении Угледара 3 октября. Населенный пункт отбили подразделения группировки войск "Восток".

Как рассказывал Пушилин, на территории города находятся около 115 мирных жителей. Им оказывают помощь российские военные. При этом планы по восстановлению освобожденного Угледара продумают только после разминирования города.