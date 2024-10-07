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Бригады украинских войск начали поднимать бунт после освобождения российскими силами Угледара. Об этом заявил британский эксперт Александр Меркурис в своем блоге на YouTube.

"Сегодня поступило сообщение, что бойцы еще одной бригады фактически подняли мятеж, они покинули положение и приняли участие в каком-то протесте возле города Николаева", – сказал он.

Как отметил эксперт, информация о деморализации ВСУ не ограничивается только Угледаром. Боевики жалуются, что они не могут воевать, поскольку не получили необходимой подготовки, и им не предоставили оборудования, уточнил Меркурис.

"Мы получаем все новые новости о масштабах катастрофы в Угледаре, и оказывается, что многие украинские войска, отправленные туда для пополнения 72-й бригады, защищавшей Угледар, просто отказались ехать", – добавил он.

1 октября стало известно, что российские войска фактически окружили Угледар. На следующий день украинское командование позволило вывести свои подразделения из города.

Минобороны РФ официально заявило об освобождении Угледара 3 октября. Населенный пункт отбили у ВСУ подразделения группировки войск "Восток".

