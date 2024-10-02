Украинское командование разрешило вывести свои подразделения из Угледара

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Украинское командование разрешило вывести свои подразделения вооруженных сил из города Угледара, расположенного в Донецкой Народной Республике (ДНР). Об этом сообщает RT со ссылкой на представителей оперкомандования "Хортица".

В ВСУ отметили, что удары российской армии по флангам "истощили оборону" украинских подразделений. Из-за этого "возникла угроза оцепления города".

Ранее сообщалось, что Генштаб ВСУ прекратил публикации в собственных сводках сведений об Угледаре. По данным украинских изданий, в последний раз город упоминался в документах утром 1 октября.

В свою очередь, официальный представитель Кремля Дмитрий Песков, комментируя успехи ВС РФ в районе Угледара, призвал не забегать вперед и подождать официальной информации от министерства обороны.