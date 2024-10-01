В Кремле призвали не забегать вперед, наблюдая за успехами ВС РФ в районе Угледара

Фото: телеграм-канал "Минобороны России"

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков призвал не забегать вперед, наблюдая за успехами российских войск в районе Угледара, и подождать официальной информации от Минобороны.

"Конечно, сейчас все желаем побед нашим бойцам и ждем официальной информации от министерства обороны", – сказал он, отвечая на вопрос журналистов, как Владимир Путин оценивает операцию ВС РФ в районе Угледара.

Песков добавил, что президент России как главнокомандующий регулярно получает прямую информацию и доклады от военных о продвижении ВС РФ в районе Угледара.

Этот город – ключевой логистический пункт в ДНР, который остается под влиянием Киева. Он находится примерно в 60–70 километрах к юго-западу от Донецка. Освобождение Угледара отбросит ВСУ еще дальше от столицы ДНР и снизит количество обстрелов Еленовки и окрестностей Волновахи.

Глава Донецкой Народной Республики Денис Пушилин ранее сообщил, что ВСУ успели перебросить в Угледар подкрепление, но оно состоит в основном из мобилизованных военных, которые сдаются в плен.

Глава региона подчеркнул, что на фоне серьезных успехов российских войск на угледарском направлении остается ясно, что украинские военные продолжают "достаточно серьезно" сопротивляться. При этом военнослужащие России, по его словам, ежедневно улучшают позиции в Угледаре.

Он также обратил внимание, что сложность освобождения Угледара связана с тем, что город расположен на возвышенности и в нем построено большое количество многоэтажных домов. Боевики ВСУ выстраивали в них укрепрайоны с 2014 года. Там были созданы как пулеметные гнезда, так и подземные переходы, длина которых составляет километры.

Тем не менее российские войска продолжают продвигаться вперед и к настоящему моменту могут свободно перемещаться по этим переходам, резюмировал глава ДНР.