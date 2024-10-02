На Украине заявили, что Генштаб ВСУ перестал упоминать Угледар в сводках

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Генштаб Вооруженных сил Украины (ВСУ) прекратил публикации в собственных сводках сведений об Угледаре. Об этом сообщает сайт "Комсомольской правды" со ссылкой на украинские СМИ.

По данным изданий, в последний раз Угледар упоминался в документах генерального штаба ВСУ утром 1 октября.

Как указал председатель комиссии Общественной палаты РФ по вопросам суверенитета, сопредседатель координационного совета по интеграции новых регионов Владимир Рогов, ВС РФ уже фактически окружили Угледар в ДНР, который был оккупирован ВСУ. Он уточнил, что у украинских военнослужащих для отступления из города осталась одна дорога, находящаяся под огневым контролем ВС РФ.

Глава ДНР Денис Пушилин также утверждал, что военнослужащие России ежедневно улучшают позиции в Угледаре. По его словам, сложность освобождения города связана с его расположением на возвышенности и большим количеством многоэтажных домов. ВСУ выстраивали там укрепрайоны еще с 2014 года, добавил он.

При этом пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, комментируя успехи российских военных в районе Угледара, призвал не забегать вперед и подождать официальной информации от Минобороны.

