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Сотни военнослужащих Вооруженных сил Украины (ВСУ) могли попасть в окружение российских сил на территории оккупированного украинскими войсками Угледара в Донецкой Народной Республике (ДНР), сообщила британская газета Telegraph.

"Сотни украинских солдат могли оказаться в ловушке (в Угледаре. – Прим. ред.) по мере того, как силы РФ завершают окружение города и наступают", – отметили журналисты.

Накануне глава ДНР Денис Пушилин сообщил, что ВСУ успели перебросить в Угледар подкрепление, но оно состоит в основном из мобилизованных военных, которые сдаются в плен.

При этом на фоне серьезных успехов российских войск на угледарском направлении остается ясно, что украинские военные продолжают "достаточно серьезно" сопротивляться. Однако военнослужащие России, по словам Пушилина, ежедневно улучшают позиции в Угледаре.

Он также обратил внимание, что сложность освобождения города связана с тем, что он расположен на возвышенности и в нем построено большое количество многоэтажных домов. Боевики ВСУ выстраивали в них укрепрайоны с 2014 года. Там были созданы как пулеметные гнезда, так и подземные переходы, длина которых составляет километры.

Позднее пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков, комментируя успехи российских военных в районе Угледара, призвал не забегать вперед и подождать официальной информации от Минобороны. Он добавил, что президент России как главнокомандующий регулярно получает прямую информацию и доклады от военных о продвижении ВС РФ рядом с городом.

